ВМС Индии рассчитывают ввести в эксплуатацию французские Rafale в 2027-2028 годах

Индия и Франция также договорились о совместной разработке двигателей для самолетов и вертолетов

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Военно-морские силы Индии намерены в 2027-2028 годах ввести в эксплуатацию французские истребители Rafale, о закупке которых Дели договорился с Парижем. Об этом сообщил главнокомандующий ВМС Индии адмирал Хари Кумар в интервью телеканалу News18.

По его словам, сейчас стороны работают над получением предложений и смет, чтобы подписать соглашения. "Мы надеемся, что это произойдет в этом году", - указал адмирал.

"Мы планируем ввести Rafale в эксплуатацию к 2027, или, может быть, к 2028 году, потому что на это требуется время, с момента подписания контракта пройдет не менее 36 месяцев, прежде чем поступит первый самолет, а он еще должен пройти испытания", - добавил он.

13 июля Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М производства французской компании Dassault Aviation для оснащения индийского авианосца собственной постройки Vicrant и строительство 3 дизель-электрических субмарин класса Scorpene на предприятиях компании Mazagon Dockyards Limited (MDL) в Мумбаи. Контракт продлит сотрудничество Франции с МDL, в настоящее время завершившей строительство шести ударных субмарин класса Kalveri с французской технической помощью.

Индия и Франция также договорились о совместной разработке двигателей для самолетов и вертолетов, в том числе для намеченного к разработке в Индии истребителя пятого поколения с использованием технологий стелс.

В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale для военно-воздушных сил страны. Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. На вооружение поступают истребители национальной разработки Tejas Mark-1.