Херш заявил о росте уважения к Владимиру Путину и Си Цзиньпину в мире

Журналист отметил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкиваются со все большим осуждением со стороны мирового сообщества

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкиваются со все большим осуждением со стороны мирового сообщества, в то время как уважение к лидерам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину растет. Об этом заявил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Поддержка, которую Байден оказывает Украине и Израилю в их войнах, а также недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его в один клуб с Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским, которые подвергаются все большему осуждению в значительной части мира. Иронично, что в президентский срок Байдена за пределами Запада растет уважение к Путину и Си Цзиньпину", - пишет он.

Байден поддался "политической панике", отдав приказ нанести удары по объектам движения "Ансар Аллах" в Йемене, убежден Херш. Что же касается американского вмешательства в конфликты на Украине и в секторе Газа, журналист назвал это катастрофой.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и хотят, чтобы они добились успехов. Он также не раз говорил, что у него были хорошие отношения с Путиным.