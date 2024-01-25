Белый дом заявил, что Запад в поддержке Украины ориентируется на США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что ближайшие месяцы будут иметь критическое значение для Украины

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Западные страны ориентируются на США в вопросе продолжения поддержки Украины. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос о перспективах оказания помощи Украине союзниками и партнерами США на фоне неопределенности в Конгрессе относительно выделения дополнительного финансирования на эти цели, Кирби заявил, что "все страны делают это по-своему и в меру своих возможностей". При этом он подчеркнул, что "лидерство США [в этом вопросе] важно".

"Не только потому, что мы являемся крупнейшим поставщиком [помощи], но и в силу того, что мы играем важную роль в координации поставок помощи и передачи ее в нужные руки на Украине. Поэтому наши действия и наши слова имеют значение, и они [союзники и партнеры США] пристально следят за тем, что мы делаем, можем ли мы оправдать ожидания", - отметил Кирби. При этом он подчеркнул, что ближайшие месяцы будут иметь критическое значение для Украины.

На просьбу прокомментировать катастрофу самолета Ил-76 Министерства обороны РФ, сбитого Вооруженными силами Украины над Белгородской областью, Кирби подчеркнул, что США "по-прежнему собирают информацию на этот счет". "На сегодняшний день мы не располагаем деталями, которыми я мог бы поделиться", - заявил представитель Белого дома.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.