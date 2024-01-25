Жители пограничья Южной Кореи обеспокоены ростом напряженности с КНДР

Активисты призвали запретить распространение листовок через границу и вернуться к соглашению о снижении напряженности

СЕУЛ, 25 января. /ТАСС/. Некоторые жители и активисты из южнокорейских уездов, граничащих с КНДР, обеспокоены возросшей возможностью столкновений, они призывают запретить распространение листовок через границу и вернуться к межкорейскому соглашению о снижении напряженности. Такую позицию они обозначили на встрече с иностранными журналистами в Сеуле.

Житель города Пхаджу Ли Чжэ Хи сказал, что кампании по распространению критических к властям КНДР листовок через границу под предлогом защиты прав человека угрожают правам жителей пограничных районов и даже их жизни. Он отметил, что напротив Пхаджу через реку находится уезд КНДР. Ли Чжэ Хи отметил, что с тревогой ожидает начала весны. По его словам, зимой обстановка скорее спокойная благодаря преимущественно западным ветрам, что мешает распространению агитационных материалов через границу. Но в марте направление ветров меняется, а в конце апреля наступает "неделя свободы Северной Кореи".

"В любой момент может вспыхнуть конфликт, если северокорейские военные решат сбить летящие воздушные шары [с листовками] или ударить по месту их взлета", - сказал Ли Чжэ Хи. 26 сентября 2023 года Конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР, установленный законом о развитии межкорейских отношений.

Фермер из уезда Чхорвон Ким Ён Бин призвал не только запретить отправку листовок, но и вернуться к соглашению о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года. "Сегодня мы с тяжелым чувством смотрим на колесящую по уезду военную технику, гадая, какая операция начнется на этот раз", - сказал он. "Мы надеемся, что правительство будет соблюдать соглашение от 19 сентября <...> и найдет возможность для мирного диалога, а не военной конфронтации", - обратился он от лица жителей пограничных районов. Ким Ён Бин добавил, что нынешний виток роста напряженности для них еще более осязаем из-за наземной и авиационной техники.

Мнение исследователей

Директор центра мира и разоружения общественной организации "Народная солидарность за демократию прямого участия" Ли Тхэ Хо отметил, что свой вклад в нынешнюю ситуацию внесли южнокорейские учения. Профессор Университета северокорейских исследований Ким Дон Ёп заявил, что из-за отказа от соглашения в военной сфере возрос риск возникновения непреднамеренных столкновений. Он предположил, что действующее правительство пытается "перевести внимание" населения на конфронтацию с КНДР, поскольку "у него нет стратегий" решения внутренних и внешних проблем.

Профессор также назвал неэффективной стратегию президента Юн Сок Ёля "отвечать силой на силу", Ким Дон Ёп призвал отказаться от воинственной риторики. Кроме того, специалист счел избыточным привлечение Японии к сотрудничеству в сфере безопасности на Корейском полуострове Республики Корея и США. По его словам, США и Южная Корея проводят множество учений, тогда как южнокорейские вооруженные силы сами по себе входят в число сильнейших в мире. "Нам стоит задуматься: отказ от соглашения в военной сфере и трехсторонние учения призваны защитить мир и народ, или они нужны для войны?" - заключил профессор.