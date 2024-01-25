Турция заявила, что продолжение войны в Газе приведет к распространению конфликтов в мире

В Совете национальной безопасности республики подчеркнули "необходимость срочно реформировать международную систему со всеми ее институтами и правилами"

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Продолжение операции Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликтов в мире. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, заседание которого прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Продолжение массовых убийств, совершаемых Израилем в Газе, приведет к непоправимому ухудшению обстановки для мира, безопасности и хрупкого равновесия в регионе, а также распространению конфликтов", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается "необходимость срочно реформировать международную систему со всеми ее институтами и правилами, особенно ООН", поскольку она не способна "предотвратить преступления против человечности, совершенные в Газе".

Представители израильского руководства неоднократно указывали на решимость продолжать военную операцию в секторе Газа "до полной победы".