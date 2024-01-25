Турция заявила, что продолжит обеспечивать мир и стабильность в Черном море

Как отметил Совет национальной безопасности Турции, республика продолжит "свои подходы и практику, направленные на устранение существующих рисков в соответствии с положениями Конвенции Монтрё"

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Турция будет продолжать прилагать усилия по обеспечению мира и стабильности в Черном море. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции, заседание которого прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Была отмечена необходимость прекращения российско-украинской войны, которая увеличивает региональные и глобальные риски, путем установления немедленного прекращения огня и прочного мира. Было заявлено, что Турция будет продолжать свои усилия по обеспечению мира и стабильности в Черном море, тщательно продолжая свои подходы и практику, направленные на устранение существующих рисков в соответствии с положениями Конвенции Монтрё", - отмечается в заявлении.

Минобороны Великобритании 11 декабря 2023 года сообщило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения уровня безопасности в Черном море. В ведомстве выразили надежду, что благодаря этим поставкам Украина сможет нарастить экспорт своей продукции по Черному морю. В Минобороны королевства тогда пояснили, что речь идет о "долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО".

2 января власти Турции опровергли сообщения о том, что якобы пропустили через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине. Турция неоднократно заявляла, что неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтрё, и на основе ее 19-й статьи с началом спецоперации России на Украине закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. В Анкаре также подчеркивали, что продолжают усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море, чтобы не нарушать сложившихся в нем балансов.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.