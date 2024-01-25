ХАМАС заявило о готовности на взаимный обмен пленными с Израилем

Член руководства движения Усама Хамдан отметил, что ХАМАС "со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными"

РАБАТ, 25 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

"ХАМАС освободит находящихся у него задержанных [израильтян], если израильский враг освободит наших пленных, - приводит его слова телеканал Al Jazeera. - Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными".

"ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом [ООН]", - подчеркнул член руководства движения.