В Минздраве Газы сообщил, что число жертв израильских ударов приблизилось к 26 тыс.

Еще 64 110 человек получили ранения, указали в ведомстве

КАИР, 25 января. /ТАСС/. Число погибших в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами различных районов сектора Газа приближается к отметке в 26 тыс. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 25 900, еще 64 110 человек ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. В Минздраве Газы также подчеркнули, что "за одни только минувшие сутки в анклаве погибли 200 человек, а по меньшей мере 370 получили ранения".