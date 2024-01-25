Бывшего помощника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу

Питера Наварро также обязали выплатить штраф в размере $9,5 тыс.

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Суд в Вашингтоне приговорил к четырем месяцам тюремного заключения за неуважение к Конгрессу Питера Наварро, который при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа был главой Национального совета по торговле при Белом доме. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ранее суд присяжных признал Наварро виновным в неуважении к Конгрессу США за то, что тот отказался ответить на вопросы американских конгрессменов в рамках расследования обстоятельств штурма Капитолия в начале 2021 года. Невыполнение требований законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Наварро был признан виновным по двум пунктам обвинения, по каждому из них ему грозило тюремное заключение продолжительностью до года.

В четверг судья приговорил бывшего помощника Трампа к четырем месяцам заключения и обязали его выплатить штраф в размере $9,5 тыс. Прокуратура требовала приговорить Наварро к шести месяцам тюремного заключения.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.