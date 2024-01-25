Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе Ил-76

Самолет с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что Вашингтон никоим образом не причастен к катастрофе сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области самолета Ил-76 Минобороны РФ с украинскими военнопленными.

"Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом", - сказал на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

"Мы также будем работать в тесной координации с нашими украинскими партнерами, пока они занимаются выяснением фактов", - добавил чиновник. Он также утверждал, что тот факт, что крушение произошло на территории России, "затрудняет независимую проверку некоторых деталей".