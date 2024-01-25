США не намерены строить гипотезы о вердикте суда ООН по иску о геноциде в Газе

Как указал замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, США считают "необоснованными и безосновательными обвинения в том, что Израиль совершает геноцид"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовы строить гипотезы по поводу возможного вердикта Международного суда ООН о предупредительных мерах по иску против Израиля о геноциде в секторе Газа. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге.

"Учитывая, что это юридический процесс, я не собираюсь строить гипотезы или спекулировать на каком-либо исходе", - сказал Пател, отвечая на вопрос о том, будут ли стороны вводить и соблюдать временные превентивные меры в отношении Израиля, если суд ООН вынесет соответствующий вердикт.

"Мы считаем необоснованными и безосновательными обвинения в том, что Израиль совершает геноцид, но одновременно мы продолжим объяснять нашим израильским партнерам, что они не только должны соблюдать международное гуманитарное право при проведении операции против [палестинского радикального движения] ХАМАС, но также имеют моральную и стратегическую необходимость принимать дополнительные меры для предотвращения ущерба гражданскому населению", - добавил чиновник. Он подчеркнул, что Израиль обязан расследовать достоверные обвинения в нарушении международного гуманитарного права, если такие возникают.

В среду Международный суд ООН назначил на 26 января оглашение решения о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о возможном геноциде в секторе Газа.

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Израиль отвергает обвинения в геноциде. По мнению израильской стороны, дело не имеет правовых оснований и обеспечивает политическое и юридическое прикрытие нападения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. В этом контексте представители Израиля указывают, в частности, на право на самооборону и на инновационные меры, беспрецедентные в истории войн, которые были приняты для минимизации жертв среди гражданского населения в Газе.