Хуситы разъяснили Богданову свою позицию по ситуации в Газе

Делегация "Ансар Аллах" также довела до сведения российской стороны свою оценку "агрессивных действий США и Великобритании", направленных против Йемена

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Делегация мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" разъяснила российской стороне свою позицию по ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя движения Мухаммеда Абдель Саляма, опубликованном по итогам встречи хуситов со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

"[В ходе встречи] была разъяснена позиция [хуситов] в поддержку Газы", - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале Абдель Саляма.

Кроме того, согласно тексту, делегация "Ансар Аллах" довела до сведения российской стороны свою оценку "агрессивных действий США и Великобритании", направленных против Йемена. Хуситы подчеркнули, что США "следует прекратить агрессию против сектора Газа и способствовать ввозу в анклав гуманитарной помощи, а не идти на милитаризацию Красного моря".

На встрече речь также зашла "о последних событиях, касающихся переговоров с Саудовской Аравией при посредничестве Омана относительно развития политического процесса в Йемене".

Ранее МИД РФ сообщил о состоявшейся в Москве встрече Богданова с делегацией хуситов, отметив, что стороны обсудили развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта, обострение в акватории Красного моря, осудили удары США и Великобритании по йеменской территории, а также коснулись урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.