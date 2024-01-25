Венгрия продала Сербии 26 бронетранспортеров, полученных из России в счет долга

По словам главы Минобороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницки, сделка осуществлена в связи с заменой военной техники в армии страны

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Венгрия продала Сербии 26 бронетранспортеров БТР-80А российского производства, которые получила во второй половине 1990-х годов в счет оплаты долга РФ. Как сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, сделка осуществлена в связи с заменой военной техники в венгерской армии.

По его словам, эти боевые машины прослужили почти 30 лет. "Они уже не отвечают долгосрочным оборонным потребностям Венгрии, поэтому мы отказываемся от них. Силы обороны продают их в пределах установленной законом стоимости", - заявил министр, не уточнив, какая сумма поступит в венгерский госбюджет от продажи российских бронетранспортеров.

Салай-Бобровницки отметил, что "Сербия является важным соседом и стратегическим партнером Венгрии", между двумя странами заключено соглашение о сотрудничестве в области обороны, в том числе по военно-техническим вопросам. В соответствии с этим документом Венгрия может продать Сербии такие бронетранспортеры, пояснил министр в интервью газете Magyar Nemzet.

Издание напомнило, что российский БТР-80А считается эффективной боевой машиной с экипажем до 10 человек, оснащенной 30-мм автоматической пушкой, пулеметом, ночными прицелами, средствами связи и системой защиты.

Вооруженные силы Венгрии переходят на новую технику в соответствии со стандартами НАТО, в том числе осваивают боевую машину пехоты Lynx, разработанную германским концерном Rheinmetall. В августе 2020 года Венгрия подписала с этой компанией соглашение о создании совместного предприятия по производству таких БМП на заводе в Залаэгерсеге (область Зала). Вскоре после этого было принято решение о том, что венгерская армия закупит 218 машин Lynx на общую сумму около €2 млрд.