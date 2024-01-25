Хейли считает, что Байден мешает губернаторам следить за безопасностью граждан США

Как указала экс-постпред США при ООН, "у штата Техас есть полное право на самозащиту и на защиту своих границ"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, обвинила действующего американского лидера Джо Байдена в том, что он мешает губернаторам штатов обеспечивать безопасность граждан страны.

"Губернатор [Техаса Грег] Эбботт прав: у штата Техас есть полное право на самозащиту и на защиту своих границ. Совершенно нелепо, что Джо Байден пытается не позволить губернаторам делать все, что в их силах, чтобы защищать своих граждан", - написала она в X (ранее Twitter).

Хейли прокомментировал пост Эбботта, который опубликовал заявление по ситуации на границе и подчеркнул, что у штата "есть конституционное право на самозащиту". По словам Эбботта, власти Техаса готовы самостоятельно оборонять границу с Мексикой от "вторжения" нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора Техаса Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.