ХАМАС объявило о проведении за неделю более 50 операций против ВС Израиля

По словам представителя "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайды, за этот же период группировке удалось подбить в Газе 68 единиц израильской военной техники

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Сторонники группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, за минувшую неделю провели 57 различных военных операций против израильских ВС. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайда.

Согласно тексту заявления, размещенного в его Telegram-канале, в ходе операций были атакованы позиции и скопления израильских военных как внутри сектора Газа, так и на территории еврейского государства, сбиты по меньшей мере 10 беспилотников противника.

По словам Убайды, за этот же период "Бригадам Иззэддина аль-Кассама" удалось подбить в Газе 68 единиц израильской военной техники.