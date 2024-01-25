Глава МИД Италии заявил, что Израиль не приветствует предложение о двух государствах

По словам Антонио Таяни, "израильская сторона без энтузиазма относится к этому предложению"

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Израильская сторона без энтузиазма воспринимает идею создания двух государств. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, находящийся с визитом в Израиле.

"В этот момент израильская сторона без энтузиазма относится к этому предложению (о двух государствах - Израиля и Палестины - прим. ТАСС). Это понятно, поскольку они находятся в состоянии войны, это сложная тема для страны. Но это не значит, что нужно отказываться от идеи двух государств. Это - на будущее с учетом обеспечения безопасности Израиля", - приводит его слова агентство ANSA.

В ходе встречи с лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Рамалле Таяни говорил о необходимости "прийти к политическому процессу, который привел бы к созданию палестинского государства, которое может сосуществовать с Израилем, уважая его потребности в безопасности". "Мой визит призван продемонстрировать близость и солидарность с Палестинской национальной администрацией", - сказал Таяни. Со своей стороны, как передает ANSA, палестинский лидер обратился к итальянскому министру с просьбой содействовать восстановлению сектора Газа, где разрушены 70% зданий и построек. Италия, по его мнению, могла бы помочь с восстановлением церквей и христианских объектов. Он также заверил, что администрация не имеет ничего общего с ХАМАС и проводит необходимые реформы для своего обновления.