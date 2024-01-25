Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Согласно соответствующему закону, признано целесообразным утвердить "Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре"

АНКАРА, 25 января. /ТАСС/. Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmî Gazete.

"Признано целесообразным утвердить "Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре", подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года. Закон вступает в силу со дня публикации. Положения настоящего закона обеспечиваются президентом", - говорится в тексте.

Таким образом, после публикации в вестнике протокол о вступлении считается утвержденным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее его одобрил парламент.