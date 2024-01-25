Кулеба: неудачи Украины не должны стать предлогом для сокращения помощи Западом

По словам главы МИД Украины, Киев не согласится на прекращение конфликта и на переговоры с Москвой, даже если столкнется с дефицитом ресурсов из-за сокращения западной помощи

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Неудачи Украины на поле боя не должны стать предлогом для уменьшения Западом помощи Киеву. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Foreign Affairs.

"Чтобы бы ни происходило на земле на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки", - ответил Кулеба на вопрос о неудачном контрнаступлении ВС страны.

По словам Кулебы, Украина не согласится на прекращение конфликта и на переговоры с Россией и продолжит воевать, даже если столкнется с дефицитом ресурсов из-за сокращения западной помощи. "Каковы расчеты тех, кто хотят отказать Украине в финансовой и военной поддержке? Возможно, их расчет заключается в том, что, если они это сделают, Украина поймет, что пришло время сделать уступки России и начать переговоры с Россией", - сказал министр.

При этом глава МИД Украины считает, что Запад будет вынужден возобновить помощь Украине, чтобы избежать ее поражения. "Ситуация на поле боя станет намного хуже. Мы уже ощущаем более сильный недостаток артиллерийских боеприпасов, чем два или три месяца назад", - пожаловался он.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.