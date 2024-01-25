Трюдо обвинил оппозицию Канады в отсутствии желания дальше помогать Украине

По словам премьер-министра Канады, в настоящее время ситуация с поддержкой Киева в Оттаве становится все более политизированной

ОТТАВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Джастин Трюдо обвинил оппозиционную Консервативную партию Канады в том, что она больше не хочет поддерживать Украину.

"Канадское правительство и большинство партий в Палате представителей (нижней палате парламента Канады - прим. ТАСС) продолжают поддерживать [Киев], но [лидер оппозиционной Консервативной партии Канады] Пьер Пуальевр и его консерваторы решили голосовать против поддержки Украины", - утверждал Трюдо на встрече с депутатами возглавляемой им Либеральной партии Канады.

По его словам, в настоящее время ситуация с поддержкой Киева в Канаде становится все более политизированной. "Все вы сейчас видите и понимаете эту политику вокруг Украины, которую, к сожалению, мы наблюдаем здесь, в Оттаве", - сказал премьер-министр.

В конце 2023 года Трюдо, в частности, уже обвинял консерваторов в том, что они заблокировали предложение либералов по обновленному соглашению о свободной торговле с Украиной. Пуальевр тогда парировал, что Трюдо на фоне низких рейтингов просто пытается манипулировать украинской темой, а соглашение о свободной торговле с Украиной уже существует и в него не нужно вносить изменения.

Ранее исследовательская компания Nanos Research сообщала, что рейтинг доверия либеральному правительству Канады достиг минимума за последние 17 лет - 23%. При этом Трюдо доверяют лишь 20,6% канадцев, а лидеру оппозиционной Консервативной партии Пьеру Пуальевру - 34,3%. Рейтинги Трюдо и его партии на фоне экономических проблем страны падали весь 2023 год, а оппозиция в связи с этим неоднократно призывала его уйти в отставку.