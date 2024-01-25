Парламент Венесуэлы примет решительные меры против дестабилизации положения в стране

Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что причиной этому послужили заговоры, раскрытые генеральной прокуратурой республики

КАРАКАС, 25 января. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы вынесет на обсуждение вопрос о принятии "решительных силовых мер" против попыток ультраправой оппозиции и наемников дестабилизировать положение в стране. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

Родригес указал, что заговоры, раскрытые генеральной прокуратурой, "заставляют законодательную власть начать дебаты для принятия глубоких, радикальных решений <…> и силовых мер против тех, кто угрожает миру в республике". Он подчеркнул, что "все эти процессы берут свое начало в планах и убийственных действиях [оппозиции] между 2019 и 2021 годами, <…> потому что все эти предатели и дезертиры были завербованы ЦРУ и разведывательной службой колумбийской армии в эти годы". "У нас есть имена агентов ЦРУ", участвовавших в вербовках заговорщиков, подчеркнул Родригес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ежегодном послании Национальной ассамблее и на митинге 23 января сообщил о раскрытии пяти заговоров ультраправой оппозиции с участием спецслужб США, предотвращении попыток государственного переворота и убийств главы государства, министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, высшего военного командования и губернатора штата Тачира Фредди Берналя.