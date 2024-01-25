Госдеп призвал Конгресс быстрее одобрить помощь Украине

По словам замруководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, у США нет "волшебного горшочка с деньгами"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Конгрессу США необходимо как можно быстрее одобрить бюджетные ассигнования для Украины, потому что у американской администрации нет "волшебного горшочка с деньгами". Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Его спросили, как влияет задержка с одобрением американскими законодателями ассигнований Киеву на предоставление помощи Украине. "Госсекретарь [США Энтони Блинкен] весьма четко заявил об этом. Волшебного горшочка с деньгами не существует. Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства по поддержке наших украинских партнеров", - ответил дипломат.

Он подчеркнул, что говорит о поддержке Украины в области безопасности, экономики, в гуманитарной сфере. "У меня нет конкретных показателей, которые я мог бы вам предложить, но будут реальные, обоснованные, ощутимые последствия, если мы не сможем этого сделать", - добавил Пател.

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.