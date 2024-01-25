Премьер Франции поедет на юго-запад страны для встречи с протестующими фермерами

Как сообщил телеканал BFMTV, Габриэль Атталь вместе с министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марком Фено посетят департамент Верхняя Гаронна

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь направится на юго-запад страны, чтобы встретиться с протестующими фермерами. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, Атталь вместе с министром сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Марком Фено посетят департамент Верхняя Гаронна в пятницу во второй половине дня.

Ранее фермеры предупредили, что намерены в пятницу "заблокировать дороги, ведущие к Парижу", если власти Франции не предпримут шагов по разрешению кризисной ситуации.

В четверг Атталь провел встречу с членами правительства, чтобы обсудить требования фермерских профсоюзов. Он намерен выступить в пятницу с официальным заявлением, в котором огласит возможные меры, которые примет правительство.

Массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.