В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги

Митингующие потребовали от правительства премьера Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства

БРАТИСЛАВА, 25 января. /ТАСС/. Антиправительственные митинги с участием почти 45 тыс. человек прошли в более чем 20 городах Словакии. Об этом сообщил новостной портал Sme.

Митингующие потребовали от правительства премьер-министра Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства. Звучали призывы к отставке кабмина. К акциям протеста ранее призывали либеральные партии парламентской оппозиции, потерявшие власть в республике по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2023 года.

Антиправительственный митинги в Словакии периодически проходят с конца 2023 года. Поводом для них послужило принятое 6 декабря решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры. Оно занимается расследованием резонансных дел, несколько фигурантов которых связаны с большой политикой.

Фицо и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, по словам руководства республики, злоупотребляло полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше Генеральной прокуратуры Словакии.

В то же время оппозиция заявляет, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против ускоренного внесения изменений в национальный уголовный кодекс и ликвидации спецпрокуратуры. Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации управления. Европарламент принял 17 января резолюцию с осуждением планов словацкого кабмина реформировать уголовное законодательство.