Трамп в суде вновь не признал вину по иску писательницы Кэрролл

Экс-президент США отметил, что против него выдвигают ложное обвинение

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в суде вновь отказался признавать вину по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Слова Трампа приводит телеканал CNN.

На вопрос судьи о том, придерживается ли Трамп своих слов о невиновности в изнасиловании, республиканец ответил утвердительно. "100% да", - сказал он. Ему также был задан вопрос о том, отвергает ли он обвинения со стороны писательницы. "Абсолютно верно. Она сказала то, что я считаю ложным обвинением, совершенно ложным", - подчеркнул Трамп. Как информирует CNN, после короткого выступления Трамп покинул здание федерального суда на Манхэттене в центральной части Нью-Йорка.

В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Тогда суд постановил, что экс-президент США должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск - в частности, теперь она требует от Трампа возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.