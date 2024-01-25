Байден оговорился и назвал Трампа своим профессором

Также в ходе своего выступления президент США перепутал пандемию и рецессию

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оговорился и назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа своим профессором (англ. professor), а не предшественником (predecessor), но тут же исправился.

"Мой профессор - я не буду говорить о своем профессоре, послушайте - мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета", - сказал президент, выступая с речью, посвященной экономическим мерам своей администрации, в штате Висконсин.

Во время своей речи Байден также перепутал пандемию и рецессию. "Знаете, сейчас, до рецессии - до пандемии в Америке было около 700 миллиардеров", - отметил он.

Байден также заявил, что с начала его президентства в Висконсине появилось 169 новых рабочих мест. "[В США появилось] 14 млн новых рабочих мест с тех пор, как я стал президентом, и 169 новых рабочих мест в Висконсине", - сказал глава государства, не пояснив такого небольшого показателя по штату.

Президенту в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. Байден несколько раз прочитывал с телесуфлера технические подсказки вместе с основным текстом выступления.

Выборы главы государства состоятся в США в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.