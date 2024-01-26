Опрошенные американцы считают, что "байденомика" скорее поможет победить Трампу

Согласно данным исследовательской организацией Rasmussen Reports, только 26% респондентов полагают, что экономический курс президента США поможет ему переизбираться

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Экономический курс действующего президента США Джо Байдена, который получил название "байденомика", побудит американских избирателей голосовать скорее не за него, а за его потенциального соперника - экс-главу США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

26% респондентов полагают, что "байденомика" поможет переизбираться нынешнему американскому лидеру. Но тех, кто считает, что экономический курс действующей администрации поможет победить скорее Трампу, больше - 44%.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 процентных пункта. Исследование проводилось 18 и 21-22 января, в нем приняли участие 995 человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.

В начале января Минфин США сообщил, что государственный долг Соединенных Штатов превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн.

В четверг министр финансов США Джанет Йеллен назвала эту сумму "пугающей".