Баку ждет от Еревана точных карт всех заминированных территорий в Карабахе

Достоверность части формуляров минных полей, переданных ранее Арменией, составила 25%, сообщили в МИД Азербайджана

БАКУ, 26 января. /ТАСС/. Азербайджан ждет от Армении точных карт всех заминированных территорий в Карабахе. Об этом говорится в комментарии МИД республики в ответ на заявление Службы национальной безопасности Армении о намерении в ближайшие дни передать Баку восемь формуляров минных полей в Карабахе.

"Азербайджанская сторона ожидает от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий, которые до сих пор не представлены в полном объеме", - отмечается в комментарии.

В нем подчеркивается, что достоверность небольшой части карт минных полей, переданных Ереваном Баку в результате международного давления после подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, составила всего 25%.

"Нами неоднократно заявлялось, что эти карты непригодны и неполноценны, они не отражают реального положения дел. Хотя в них указано, что на территориях Азербайджана заложено якобы 400 тыс. мин, имеются факты, что в реальности количество мин превышает 1 млн", - говорится в комментарии. В нем также отмечено, что более 55% взрывов мин в последние годы произошло за пределами территорий, указанных на предоставленных картах.

По данным МИД, после карабахской войны 2020 года от взрывов мин пострадали 342 гражданина Азербайджана, 65 из них, в том числе 50 гражданских лиц, погибли. Кроме того, по утверждению дипломатического ведомства, армянская сторона после 2020 года разместила на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, и по периметру этих территорий более 500 тыс. новых мин, произведенных в Армении.