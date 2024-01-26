Трамп считает, что Байден потворствует вторжению в США нелегальных мигрантов

Экс-президент США также высказался в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта, который планирует самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден потворствует вторжению в США миллионов нелегальных мигрантов.

"Джо Байден подстрекает к массовому вторжению миллионов нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. Вместо того, чтобы бороться и защищать нашу страну от этого нападения, Байден, что невероятно, борется за то, чтобы связать руки губернатору [штата Техас] Грегу Эбботту", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Экс-президент поддержал действия губернатора Грега Эбботта, который намерен самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора Техаса Грега Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.