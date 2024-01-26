В ООН заявили, что не могут верифицировать информацию о катастрофе Ил-76

Заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло призвала все стороны воздержаться от любых действий и обвинений, которые могут обострить украинский конфликт

ООН, 26 января. /ТАСС/. ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявила в четверг заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло.

"Мы понимаем, что и Россия, и Украина проводят собственные расследования, и что Украина запросила международное расследование. ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России.

Она добавила, что "во избежание дальнейшей эскалации" ООН призывает все стороны "воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут еще сильнее обострить" украинский конфликт. Дикарло также напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерриш "однозначно осуждает все удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре".

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН пока не получала каких-либо обращений о проведении международного расследования по Ил-76.