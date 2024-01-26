Глава МИД ФРГ призвала Израиль соблюдать гуманитарное право

Анналена Бербок также высказалась за поступление в сектор Газа большего количества гуманитарной помощи

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала Израиль соблюдать гуманитарное право и пропустить больше гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Крайне обеспокоена отчаянным положении людей в Хан-Юнисе. Право на самооборону подразумевает правила, при борьбе с террором действует гуманитарное право. Его Израиль должен соблюдать, как и все другие страны", - написала она в X (ранее Twitter). По словам Бербок, гражданские лица "не могут просто раствориться в воздухе".

"Израильское правительство должно в срочном порядке пропустить больше гуманитарной помощи в Газу и адаптировать проведение операции", - отметила глава МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.