Гросси заявил, что РФ и Украина проявляют готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ

Генеральный директор агентства отметил при этом наличие "моментов фрустрации" у всех вовлеченных сторон

ООН, 26 января. /ТАСС/. Власти РФ и Украины проявляют готовность к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил журналистам по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

"Да, в общем и целом [они сотрудничают]. Конечно, есть моменты фрустрации с моей или их стороны, когда я иногда говорю то, что им не нравится. Или им хочется, чтобы я что-то сказал иначе. Бывает напряженность", - сказал он.

Несмотря на это, взаимодействие продолжается, отметил Гросси. "Нам нужна дипломатия. Этим я и занимаюсь", - добавил глава МАГАТЭ.