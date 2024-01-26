Министр сельского хозяйства Италии выразил уважение к протестам аграриев

Франческо Лоллобриджида, в частности, отметил, что нельзя сокращать внутреннее производство, чтобы потом закупать продукцию по более низким ценам

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида заявил, что с пониманием относится к протестам аграриев в нескольких европейских странах. Выступая на публичном мероприятии, он отметил при этом, что в Италии нет многих из тех проблем, которые вызвали протесты фермеров.

"Я с большим уважением отношусь к демократическим протестам и тем, кто выражает [свое недовольство] на площадях, потому что понимаю раздражение и разочарование в европейской модели. В Германии протестуют, потому что требуют скидки на топливо, которые в Италии есть, просят запретить синтетическую еду, и Италия была первой, кто ввел такой запрет", - приводит его слова агентство ANSA.

Министр выразил согласие с протестующими по многим пунктам, отметив, что нельзя сокращать внутреннее производство, чтобы потом закупать продукцию по более низким ценам, или запрещать использование фитопрепаратов для обработки посевов, не имея устойчивых к заболеваниям культур. "Нельзя требовать уничтожать посадки, агропроизводство, сокращать его и давать жалкую милостыню в качестве компенсации", - добавил он.

Наиболее массовые демонстрации фермеров проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. Кроме того, протесты фермеров проходят в Германии, Греции, Польше и еще нескольких странах. В Италии подобные выступления, сопровождающиеся выездом тракторов на дороги, носят эпизодический характер и являются в большей степени проявлением солидарности с фермерами из других стран.

Нынешнее правительство Италии с самого начала позиционирует себя как союзник представителей аграрного сектора. У Лоллобриджиды хорошие отношения с ассоциацией сельхозпроизводителей. Повышенное внимание к ней проявляет и премьер-министр Джорджа Мелони, которая проводит курс на защиту национальных интересов, в том числе в ЕС. Власти Италии первыми ввели запрет на производство, продажу и импорт синтетического продовольствия, отставая позицию аграриев и вступив в противоречие с представителями научного мира.

Ранее в Италии проходили серьезные протесты против ограничительных квот ЕС, в том числе на рыбный промысел, а также установления цен на молоко, что делало итальянскую продукцию неконкурентоспособной.