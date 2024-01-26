Гросси заявил, что уровень рисков для ЗАЭС "иногда близок к 10 баллам из 10"

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация постоянно меняется

ООН, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил уровень риска для Запорожской АЭС по 10-балльной шкале, указав, что иногда он "близок к 10".

Гросси попросили оценить уровень рисков для ЗАЭС по шкале от 1 до 10. "В некоторые дни [уровень риска] близок к 10 баллам, а в другие дни, кажется, ничего не происходит. Это война, и тут проблема в полной неопределенности", - сказал он по итогам брифинга о ситуации на Запорожской АЭС для Совета Безопасности ООН.

По словам Гросси, в такой ситуации сложно увидеть "тенденцию на улучшение". "Сначала спокойная неделя, потом отключается электричество. Опять спокойная неделя, потом дрон целится в станцию. Ситуация все время меняется", - рассказал глава МАГАТЭ.