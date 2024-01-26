25 января, 22:48

Китай призвал все стороны не допустить повторения трагедии с Ил-76

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин отметил, что необходимо "строго следовать международному праву и международным конвенциям"

ООН, 26 января. /ТАСС/. Китай призывает все стороны к соблюдению международного права во избежание повторения катастрофы со сбитым Вооруженными силами Украины в Белгородской области российским самолетом Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин.

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"Китай серьезно обеспокоен этим трагическим происшествием и призывает все заинтересованные стороны строго следовать соответствующему международному праву и международным конвенциям, чтобы сохранять жизни, не нарушать основные права военнопленных и не допустить повторения этой трагедии", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, который был созван по инициативе России. 

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