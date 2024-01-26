Законодатели США заявили, что семья Байдена сотрудничала с энергетической компанией из КНР

Партнер семьи президента США Мервин Ян отметил, что у них не было никакого опыта в сфере энергетики и инфраструктуры, следует из заявления Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Члены семьи действующего президента США Джо Байдена сотрудничали с китайской энергетической компанией CEFC, не имея опыта в этой сфере. Об этом, как следует из публикации комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США в X (ранее Twitter), заявил один из партнеров семьи главы государства.

"Сегодня нам дал показания Мервин Ян, партнер семьи Байденов, имеющий отношение к делам Байденов со связанной с китайскими властями энергетической фирмой CEFC. Мервин Ян под запись признал, что у Байденов не было никакого опыта в сфере энергетики и инфраструктуры, а у него не было понимания, что они могли предложить", - говорится в сообщении комитета.

"Его показания вызывают множество вопросов относительно деловых связей Байденов с компанией, связанной с китайским правительством, мы надеемся завтра узнать больше информации от Роба Уолкера, еще одного партнера семьи Байденов", - отметили законодатели. В публикации подчеркивается, что стенограмма показаний Яна вскоре будет опубликована.

Ранее комитет обнаружил чек на имя президента на $40 тыс., который якобы связан с китайской энергетической компанией CEFC. Кроме того, в конце октября 2023 года конгрессмены-республиканцы публично потребовали от демократа Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году другого чека на $200 тыс. от его брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности, разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера.