Делегация МИД КНР прибыла в Пхеньян

Программа визита пока не разглашается

ТОКИО, 26 января. /ТАСС/. Делегация МИД КНР, которую возглавляет замглавы внешнеполитического ведомства Сунь Вэйдун, прибыла в Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Делегация МИД КНР во главе с заместителем министра иностранных дел товарищем Сунь Вэйдуном прибыла в Пхеньян 25 января", - говорится в сообщении. Более подробной информации о программе визита не приводится.

Во второй половине декабря 2023 года делегация МИД КНДР посещала Китай. Тогда замглавы МИД КНДР Пак Мён Хо провел встречи с Сунь Вэйдуном и министром иностранных дел Китая Ван И.