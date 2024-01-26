Венесуэла и Гайана заявили о готовности к дальнейшему диалогу по территориальному спору

Глава МИД Боливарианской Республики отметил, что остался доволен итогами переговоров с коллегой из Гайаны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел Венесуэлы и Гайаны подтвердили на встрече в бразильской столице свою готовность к диалогу в решении территориального спора между странами. Об этом сообщает информационный портал G1 со ссылкой на заявления глав МИД по завершении встречи, посредником которой был министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

"Мы заверяем венесуэльскую сторону, что Гайана подтверждает намерение решить вопрос о территориальных претензиях Венесуэлы мирным путем", - заявил министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд.

В свою очередь, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что "Венесуэла и правительство Николаса Мадуро готовы к поиску альтернативных путей, которые бы позволили нам прийти в взаимоприемлемому решению". Венесуэльский министр также отметил, что доволен итогами переговоров с коллегой из Гайаны и "многого ждет от обсуждений в будущем".

По информации телеканала Venezolana de Televisión, власти Венесуэлы и Гайаны также учредили Смешанную комиссию высокого уровня для решения вопросов территориального спора. Встреча глав дипломатических ведомств Гайаны и Венесуэлы прошла в бразильском МИД по инициативе и при посредничестве министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйры.