Трамп назвал бессмысленным законопроект о защите южной границы США

Бывший американский президент подчеркнул, что страна находится в опасности "из-за фальсифицированных выборов и открытых границ"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп назвал бессмысленным законопроект о контроле на южной американской границе, над которым сейчас работает Конгресс США.

"Из-за фальсифицированных выборов и открытых границ наша страна находится в серьезной беде <...>. То, над чем сейчас работает Сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ", - написал он в четверг на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее газета USA Today информировала, что Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на южной американской границе с одобрением Конгрессом дополнительной помощи Украине. Трамп, как уточняется, беседовал с несколькими сенаторами из числа республиканцев в среду, а также в минувшие выходные.

Как сообщил американский портал Punchbowl News, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на этих консультациях отметил, что Трамп намерен в ходе своей предвыборной кампании уделить ключевое внимание проблеме нелегальной миграции в США.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл. Споры между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам пока не завершены.