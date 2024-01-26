В Пентагоне заявили об отсутствии связи переговоров с Ираком и атак на силы США

В американском военном ведомстве также отметили, что стороны будут обсуждать возможные изменения, касающиеся проведения операции "Непоколебимая решимость" против ИГ

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Решение США и Ирака начать обсуждение дальнейшего формата партнерства в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не связано с недавними атаками на американские силы на Ближнем Востоке. Такую версию изложил в четверг представитель Пентагона на спецбрифинге.

"Что касается сроков проведения заседания Высшей военной комиссии, это не связано с недавними событиями", - заверил он. "Недавние атаки со стороны связанных с Ираном военных группировок <...> на военных США и коалиции в Ираке и Сирии, которые начались в середине октября, по-настоящему не повлияли на решение США и Ирака провести этот форум", - сказал представитель.

На спецбрифинге был задан вопрос о возможности вывода сил США из Ирака и из Сирии. Сотрудник американского военного ведомства не дал однозначного ответа. Он отметил, что стороны будут обсуждать возможные изменения, касающиеся проведения операции "Непоколебимая решимость" против ИГ. Представитель подчеркнул, что Пентагон "не может предсказать конкретно, к чему это приведет и в какие сроки", а также как повлияет на проведение операции.

Согласно последним данным Министерства обороны США, с 19 октября 2023 года американские силы на Ближнем Востоке подверглись нападениям более 150 раз. Некоторые из атак осуществлялись с применением ракет и беспилотников. Пентагон утверждает, что атаки осуществляют поддерживаемые Ираном формирования.

Вашингтонская администрация также сообщила в четверг, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Трейси Джейкобсон на пост нового посла в Ираке. Она ранее, в частности, возглавляла диппредставительства США в Таджикистане, Туркмении и непризнанном Косово.

Консультации США и Ирака

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в ближайшие дни США и Ирак начнут заседания рабочих групп Высшей военной комиссии. Как говорится в его заявлении, это позволит "обеспечить переход к длительному двустороннему партнерству в сфере безопасности" в продолжение успехов проводимой Ираком кампании по борьбе с ИГ "в сотрудничестве с многонациональными объединенными силами [в рамках] операции "Непоколебимая решимость".

10 января в интервью агентству Reuters премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани указал, что его страна готова выстраивать отношения по вопросам безопасности со всеми государствами, входящими в коалицию, включая США. Подобные связи могут подразумевать обучение иракских военнослужащих, консультации и закупки вооружений. В ночь на 25 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным телеканала, в Вашингтоне хотят, чтобы график вывода войск учитывал текущую ситуацию в Ираке и степень стабильности правительства и силовых структур. В свою очередь в иракском руководстве считают, что даты вывода войск не должны зависеть от каких-либо обстоятельств.