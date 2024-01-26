ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС в использовании больниц для прикрытия военных операций

В армейской пресс-службе также сообщили, что до начала операций приняли меры для того, чтобы у больниц было "достаточное количество топлива и материалов для поддержания работоспособности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла сведения о том, что больницы в городе Хан-Юнис в секторе Газа находятся в осаде, и обвинила палестинское радикальное движение ХАМАС в использовании медицинских учреждений для прикрытия военных операций.

"Армия обороны Израиля проводит целенаправленные операции против террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе. Разведданные Армии обороны Израиля указывают на то, что террористы ХАМАС действуют внутри и вокруг больниц "Насер" и "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе. Систематическое использование ХАМАС больниц по всей Газе неоднократно документировалось и распространялось", - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном в X (ранее Twitter). В сообщении также упоминается инцидент двухнедельной давности, когда радары ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракеты с территории госпиталя "Насер".

"Армия обороны Израиля поддерживает связь с директорами больниц и медицинским персоналом по телефону и на местах, чтобы гарантировать, что больницы могут продолжать функционировать и быть доступными", - отметили в армейской пресс-службе.

"До начала наших операций в этом районе мы приняли упреждающие меры для обеспечения того, чтобы больницы имели достаточное количество топлива и расходных материалов для поддержания работоспособности на протяжении всей нашей операции против ХАМАС. Факты на местах опровергают вопиющую дезинформацию, которая распространялась в течение последних 72 часов, в которой ложно утверждалось, что больницы находятся в осаде или подвергаются нападениям. В этой связи стоит повторить строгий запрет международного права на использование медицинских учреждений в качестве прикрытия для военных операций", - указывается в сообщении.