Al Jazeera: израильские военные открыли огонь по очереди за едой в Газе

Погибли 20 человек, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли и еще около 150 получили ранения в результате обстрела израильскими военными длинной очереди людей, ожидавших продовольственной помощи в северной части города Газа. Об этом сообщает в пятницу катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, выжившие бежали в больницу Аль-Шифа, где им оказывается медицинская помощь. Многие раненые, судя по кадрам телеканала, лежат на полу из-за нехватки мест.

"Мы собирались привезти муку. Мы ждали грузовики. [Израильские танки] выпустили по нам четыре снаряда", - приводит телеканал слова одного из пострадавших, который находится в больнице.