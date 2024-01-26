Министр ВМС США посоветовал Британии пересмотреть численность королевских ВС

Карлос дель Торо также призвал Лондон инвестировать больше средств в ВМС страны

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Великобритании следует пересмотреть численность своих Вооруженных сил на фоне роста напряженности в мире. Такое мнение выразил министр ВМС США Карлос дель Торо, слова которого приводит газета The Times.

"Важно, чтобы Соединенное Королевство пересмотрело свое положение, учитывая существующие сегодня угрозы", - сказал он на брифинге после выступления в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI). Дель Торо отметил, что за последние годы Великобритания пошла на сокращение численности своей армии, однако теперь стране следует задать себе вопрос, необходимо ли укрепить королевские ВС вследствие роста мировой напряженности.

Американский министр также призвал Лондон инвестировать больше средств в ВМС королевства. The Times назвала нетипичными высказывания дель Торо, учитывая, что высокопоставленные чиновники США редко позволяют себе публичные комментарии о состоянии британских ВС.

Говоря о ситуации в Красном море, дель Торо заявил, что США и Великобритания продолжат наносить удары по позициям йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" "так долго, как это необходимо". По его словам, Вашингтон и Лондон должны остановить атаки хуситов на торговые суда, "даже если за это придется заплатить большую цену". Он указал, что действия йеменских мятежников ведут к нарушению глобальных цепочек поставок и оказывают негативное влияние на мировую экономику.

В настоящее время личный состав британской армии достигает примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. В 1990 году в Сухопутных войсках королевства служило вдвое больше военных. Общая численность ВС составляет 172 тыс. человек, из которых 139 тыс. являются кадровыми военнослужащими.

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на выставке бронетехники в Лондоне в среду заявил о необходимости "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовыми к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства морально готовиться к возможному конфликту с Россией.