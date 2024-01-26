Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада помочь Украине победить

Как считает Бен Ходжес, сейчас идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес выразил сомнение в желании западных союзников помочь Украине, чтобы она вышла победителем из конфликта. По его мнению, 2024 год станет годом промышленной борьбы.

"Русские понимают, что они не могут уничтожить Украину. Украина в настоящее время не может подавить Россию", - приводит слова Ходжеса агентство DPA. Таким образом, сейчас, по его мнению, идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы.

"Из истории мы знаем, что война - это испытание воли и испытание логистики. Несомненно, у украинцев есть превосходная воля", - утверждал он. "Есть ли у Берлина, Вашингтона, у нас воля, превосходящая волю Кремля? На данный момент я не уверен. Это самая большая опасность для нас", - подчеркнул Ходжес.

Отставному генералу напомнили, что еще в 2018 году он уже призывал к расширению немецкой инфраструктуры - автомагистралей, мостов и железнодорожных путей - для быстрой транспортировки больших объемов тяжелого вооружения и танков. Сдерживание, как заметил Ходжес, должно выходить за рамки оружия и солдат. Необходимая логистика должна функционировать в соответствии с правилами мира, если государство рассматривает это как средство сдерживания, а альянс хочет предпринять эти шаги до вооруженного конфликта. Ходжес добавил, что для военных перевозок не хватает поездов.

"На сегодняшний день, я полагаю, есть возможность перевезти полторы танковые бригады. Всего. Вот и все", - указал Ходжес. "И все наши планы требуют переброски в Европу одновременно 8, 9, или 10 танковых бригад", - констатировал он, уточнив, что это не вина железнодорожного концерна Deutsche Bahn, а вина правительства. Чтобы предотвратить конфликт, как считает Ходжес, нужно продемонстрировать готовность к нему.