Заявления о том, что американское финансирование поспособствует победе Украины, надо расценивать как "полный бред", сказал Дэниел Дэвис

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Никакая финансовая помощь от Запада Украине уже не сможет изменить ситуацию на поле боя, так как Киеву катастрофически не хватает людей. Такое мнение выразил во вторник подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего шоу на YouTube канале Daniel Davis Deep Dive.

"Даже если бы [спикер Палаты представителей] Майк Джонсон сказал [украинским властям] <...>, берите столько денег, сколько пожелаете, это не изменило бы ситуацию на поле боя из-за проблем с личным составом", - сказал он. Дэвис отметил, что заявления о том, что американское финансирование поможет Вооруженным силам Украины одержать победу, надо расценивать как "полный бред".

По его словам, о нехватке людей свидетельствует факты мобилизации и связанные с ней проблемы. "Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей [на мобилизацию]. Их находят мертвыми на улице", - указал подполковник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как в ВСУ попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.