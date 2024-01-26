Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу

В совместном заявлении они также поддержали действия властей штата Техас, которые намерены самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегальных мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в заявлении губернаторов, опубликованном в четверг на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

"Президент Байден и его администрация сделали американцев и страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов, проникающих через южную границу. Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США", - говорится в заявлении.

Губернаторы также поддержали действия властей штата Техас, которые намерены самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегальных мигрантов, если федеральные власти США не справляются с этой задачей.

Ранее о поддержке губернатора Техаса Грега Эбботта также заявил бывший президент США Дональд Трамп.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.