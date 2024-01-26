Клинтон на встрече с Ельциным в 1994 году выступил за активное партнерство РФ и США

На этой же встрече бывший американский лидер говорил о стремлении Вашингтона придать многосторонний характер российско-американскому Договору об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года, свидетельствуют рассекреченные документы правительства Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Билл Клинтон высказывался в начале 1994 года на встрече со своим российским коллегой Борисом Ельциным за активное партнерство Москвы и Вашингтона. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные в четверг американской общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Среди прочих был опубликован отчет Белого дома о переговорах Ельцина и Клинтона в составе делегаций, состоявшихся в Кремле 14 января 1994 года. "Нам необходимо активное российско-американское партнерство. Однако мы должны быть осторожны в том, как характеризуем эти отношения для остального мира", - заявил на этой встрече Клинтон. "Если мы будем вести себя надлежащим образом, то у нас будет шанс способствовать созданию если и не единой Европы, то интегрированной Европы, не расколотой впервые в ее истории", - сказал тогда глава администрации США.

Кроме того, он высоко оценил российско-американское партнерство, назвав его замечательным. "Мы должны быть аккуратными в том, как на нас смотрят остальные, чтобы люди не считали, что мы занимаемся разделом Европы. У нас замечательное партнерство, но мы должны осторожными в том, как характеризуем его, чтобы люди не считали, что мы делим их страны и занимаемся предопределением их будущего", - отметил Клинтон.

На этой же встрече он говорил о стремлении Вашингтона придать многосторонний характер российско-американскому Договору об ограничении систем противоракетной обороны (Договору по ПРО) от 1972 года. В связи с этим Клинтон упоминал "недавние предложения США" и подчеркивал желание американской стороны "создать разграничение" между стратегической и нестратегической ПРО. В 2001 году президент США Джордж Буш - младший объявил о выходе Вашингтона из этого ключевого российско-американского соглашения в одностороннем порядке.