СМИ: президент Аргентины уволил министра инфраструктуры за утечку информации

Правительство пока не комментировало эту информацию, сообщает телеканал TN

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 января. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра инфраструктуры Гильермо Ферраро за утечку содержания встречи кабмина. Об этом сообщил в четверг телеканал TN.

Правительство пока не подтвердило информацию об отставке. В то же время Милей поставил лайк в X (ранее Twitter) под сообщением другого пользователя: "Министерство инфраструктуры прекратит существование и станет департаментом под управлением Тото [Луиса] Капуто, мегаминистра экономики. Отличное решение".

Если информация о слиянии ведомств подтвердится, в Аргентине останется восемь министерств. Ранее Милей, вступивший в должность 10 декабря 2023 года, уже сократил количество министерств с 18 до 9.

Ранее газета Clarin написала, что на встрече с министрами Милей сказал, что "оставит без единого песо" губернаторов, которые просят изменить законопроект с пакетом реформ, направленный правительством в парламент. По данным TN, вину за утечку возложили на Ферраро.