Al Jazeera: израильские силы ведут бой с палестинским сопротивлением на Западном берегу

По данным телеканала, ЦАХАЛ окружил несколько объектов в городе Тубас и разместил снайперские группы внутри зданий

ДУБАЙ, 26 января. /ТАСС/. Бойцы палестинского сопротивления вступили в бой с военнослужащими Армии обороны Израиля, которые штурмовали город Тубас на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы окружили несколько объектов в городе и разместили снайперские группы внутри зданий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.