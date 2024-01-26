Reuters: Китай попросил Иран повлиять на хуситов для сдерживания атак в Красном море

Пекин заявил, что если его интересам в результате нападений движения "Ансар Аллах" будет нанесен какой-либо ущерб, это повлияет на торговые отношения с Тегераном, сообщает агентство со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Китай обратился к Ирану с просьбой помочь прекратить атаки поддерживаемого им йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

По их данным, КНР и Иран недавно провели несколько встреч в Пекине и Тегеране, обсудив торговлю и нападения в Красном море. "Китай заявил, что если его интересам будет нанесен какой-либо ущерб, то это повлияет на торговые отношения с Тегераном. Поэтому Ирану необходимо повлиять на хуситов, чтобы они проявили сдержанность", - сказал источник. Никаких конкретных комментариев по поводу прерывания торговых отношений с Тегераном приведено не было.

Нападения хуситов в Красном море привели к увеличению стоимости морских перевозок и страхования, что нарушило торговый маршрут между Европой и Азией, которым пользуется КНР, пишет агентство.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По последним данным, хуситы с середины ноября прошлого года атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.