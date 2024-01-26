Сенатор США анонсировал скорое прояснение позиции республиканцев по помощи Украине

Крис Мерфи уточнил, что текст разрабатываемого законопроекта, касающегося поддержки Киева и ужесточения контроля над границей с Мексикой, практически готов

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Позиция республиканцев в Сенате Конгресса США по возможным договоренностям о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей, вероятно, будет ясна в ближайшие 24 часа. Об этом заявил журналистам сенатор Крис Мерфи (от штата Коннектикут), который представляет правящую Демократическую партию на консультациях по данной договоренности.

"Я думаю, в ближайшие 24 часа республиканцы примут решение о том, хотят ли они достичь чего-либо или хотят оставить беспорядок на границе по политическим причинам", - сказал законодатель. "Я взаимодействую с партнерами, которые хотят сделки. Есть много сенаторов-республиканцев, которые хотят двухпартийной сделки", - добавил он. По словам Мерфи, есть также "группа республиканцев" в Сенате, которая начала выступать против договоренностей. По мнению законодателя, придерживаться такого подхода сенаторов убедил бывший американский лидер Дональд Трамп, который добивается выдвижения кандидатом в президенты США от республиканцев.

Мерфи уточнил, что текст разрабатываемого законопроекта, касающегося помощи Украине и ужесточения контроля над границей между США и Мексикой, практически готов. Он не дал однозначного ответа на вопрос о том, хватит ли в Сенате голосов для одобрения документа, если часть республиканцев его не поддержит.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон в четверг заявила, что вашингтонская администрация все еще сохраняет надежду на заключение в Сенате Конгресса компромиссных договоренностей по этому вопросу. О том, что Трамп оказывает на республиканцев в верхней палате Конгресса давление, убеждая их не поддерживать сделку, сообщили в среду, в частности, газета USA Today и портал Punchbowl News.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Споры между Демократической и Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.